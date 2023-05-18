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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Лавров отверг связь продления "зерновой сделки" с выборами в Турции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Продление черноморской зерновой инициативы никак не связано с внутриполитическими процессами в Турции, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Его спросили, могут ли на дальнейшую судьбу инициативы повлиять итоги второго тура выборов президента в Турции.

"Сделка не касалась изначально, когда ее предложил (генсек ООН) Антониу Гутерриш, Турции или какой-то конкретной страны, она касалась декларированной задачи: обеспечения продовольственной безопасности и, прежде всего, интересов беднейших стран", - добавил министр.

"Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца", - сказал глава МИД и добавил, что это решение было принято "при четком понимании, что эти два месяца будут решающими".

"Он (генсек ООН Антониу Гутерриш - ИФ) старается - мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим", - заявил Лавров.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании морского коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. В Москве не раз отмечали, что договоренности об отмене барьеров для российского экспорта не выполняются.

Сделку продлили в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

Решение о продлении сделки было принято между первым и вторым туром президентских выборов в Турции. Эрдоган прошел во второй тур.

Антониу Гутерриш ООН Сергей Лавров Турция МИД Реджеп Тайип Эрдоган Украина
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