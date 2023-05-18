Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Осмотр судна с зерном в Турции Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Предстоящие два месяца будут иметь решающее значение для будущего "зерновой сделки", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

При этом, по словам российского министра, это решение было принято "при четком понимании, что эти два месяца будут решающими".

"Он (генсек ООН Антониу Гутерриш - ИФ) старается - мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим", - заявил Лавров.

Он напомнил, что в конце апреля Гутерриш "выдвинул новую идею о том, как все-таки добиться выполнения изначального предназначения его собственной инициативы, где, в рамках этой идеи, вновь обязался добиваться выполнения меморандума между РФ и ООН".

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".