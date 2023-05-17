Госдеп поприветствовал продление зерновой сделки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон позитивно оценивает факт продления черноморской зерновой инициативы еще на два месяца и продолжит работать с Анкарой и ООН для ее дальнейшего функционирования, заявил в среду представитель Госдепа Ведант Патель.

"Мы приветствуем продление сделки", - сказал Патель на брифинге.

По словам Пателя, США продолжат работать с ООН и турецкими партнерами, чтобы обеспечивать продление инициативы столько раз, сколько потребуется.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление "зерновой сделки" на два месяца.

Захарова добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней – до 18 мая.