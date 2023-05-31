Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ

В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для официальных "удаленщиков" и фрилансеров из РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ после доработки внесло в Госдуму законопроект о взимании НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15% с заработков тех россиян, кто в силу переезда за границу утратил отечественное налоговое резидентство, но остается штатным "дистанционным" сотрудником, и ряда фрилансеров, работающих на российских заказчиков. Планируется, что новые правила с 2024 года начнут действовать для первых и лишь с 2025 года - для вторых.

Документ (№369931-8) размещен в электронной базе документов Госдумы.

Согласно проекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "дистанционных" сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства РФ (в случае нахождения вне России более 183 дней в году).

В РоссииМинфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеровМинфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеровЧитать подробнее

Аналогичные ставки должны начать применяться, но с 2025 года, и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, указано в проекте. Налог будет взиматься, если выполнено хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ.

Если же в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

К вопросу налогообложения российских заработков релоцировавшихся граждан РФ Минфин обратился около года назад и неоднократно уточнял свои предложения. Первая редакция законопроекта была представлена для общественного обсуждения в конце июля 2022 года на фоне массового отъезда россиян из страны. Документ предусматривал, что отечественные работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами РФ, а после утраты ими резидентства - 30%.

Осенью представители министерства заявляли о готовности обсуждать снижение ставки НДФЛ для выполняющих работу на российские компании из-за рубежа. Задача - не максимизировать поступления от таких граждан, а сохранить доходную базу региональных бюджетов, объясняли в министерстве.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсовет "Единой России" рассмотрит кандидатуру Александра Усса на пост сенатора

Беспилотник упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

"Аэрофлот" с июня увеличит частоту полетов в Китай

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Два теплохода столкнулись на Лене в Иркутской области, один сел на мель

Четыре человека погибли, 16 ранены в результате обстрела птицефабрики в ЛНР

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино, есть пострадавшая

Минкультуры РФ исключило из советов по госсподдержке кино Учителя и Хотиненко

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Белый дом не одобрил украинские атаки "внутри российской территории"

Один человек погиб при украинском обстреле пункта временного размещения под Белгородом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });