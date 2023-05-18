Техническое движение восстановлено на участке ж/д пути под Симферополем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Движение железнодорожного транспорта в техническом режиме восстановлено в Симферопольском районе Крыма после инцидента, произошедшего утром в четверг, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что к утру пятницы грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь - Бахчисарай приостановлено движение поездов.

Для пассажиров пригородных электропоездов было организовано несколько автобусных рейсов из Симферополя в Бахчисарай и обратно. Пригородные электропоезда из Севастополя в Бахчисарай и обратно отправляются по расписанию.

Пассажиры поезда Севастополь - Санкт-Петербург N008 были доставлены на вокзал в Симферополь автобусами.