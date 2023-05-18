Движение по железной дороге между Севастополем и Симферополем восстановлено

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение на участке пути Симферополь - Севастополь восстановлено в Симферопольском районе Крыма после инцидента утром в четверг, сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымская железная дорога" (КЖД).

"В 21:28 18 мая 2023 движение поездов на перегоне Чистенькая - Почтовое участка Симферополь - Севастополь возобновлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале КЖД.

Пресс-служба уточнила, что поезда уже следуют по расписанию.

Ранее о возобновлении технического движения на этом участке заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь - Бахчисарай было приостановлено движение поездов.

Для пассажиров пригородных электропоездов организовали несколько автобусных рейсов из Симферополя в Бахчисарай и обратно. Электрички из Севастополя в Бахчисарай и обратно отправлялись по расписанию.

Пассажиры поезда Севастополь - Санкт-Петербург N008 были доставлены на вокзал в Симферополь автобусами.