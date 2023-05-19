Пермское УФСБ возбудило дело о попытке вывезти архивы в Германию

Фигурантами дела стали бывший глава пермского "Мемориала" и глава Центра исторической памяти

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи УФСБ по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого отделения общества "Мемориал" (федеральный "Мемориал" внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) и председателя пермского Центра исторической памяти, сообщила пресс-служба управления.

Дело возбуждено по статье о покушении на контрабанду культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК).

"По версии следствия, бывший руководитель пермского краевого отделения "Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (организация ликвидирована - ИФ) и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти", действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из Российской Федерации в Германию архивных документов "Мемориала", представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Процессуальный статус фигурантов не уточняется.

По сведениям местного издания "Новый Компаньон", 19 мая утром прошла серия обысков у членов президентского Совета по правам человека Татьяны Марголиной (бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае) и Светланы Маковецкой. Кроме того, обыски прошли у активистки Оксаны Асауленко и журналистки Татьяны Черепановой. Также региональные СМИ сообщают, что обыски прошли у членов Центра исторической памяти Веры Седининой, Надежды Агишевой и у других активистов. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Пермским отделением "Мемориала" руководил Роберт Латыпов, организация ликвидирована в апреле 2022 года. Тогда же был учрежден Центр исторической памяти, его возглавляет Александр Чернышов. По данным СМИ, Латыпов сейчас находится не в России.

Сайт Центра сообщает, что Чернышев был задержан 5 мая в аэропорту "Шереметьево", его арестовали на 15 дней по делу о хулиганстве. По данным организации, в марте у него провели обыск. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко во "ВКонтакте" сообщил, что держит на контроле эту ситуацию.

"Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями. В связи с задержанием пермского общественника Александра Чернышова в Москве на прошлой неделе мной был направлен запрос о проведении проверки соблюдения его прав в адрес прокурора Московской области. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на четкое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле", - написал Сапко.

В марте 2023 года по уголовному делу о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2 ст. 354 УК) прошли обыски в квартирах нескольких бывших сотрудников ликвидированного общества "Международный Мемориал", в частности, у Яна Рачинского, Олега Орлова, Никиты Петрова, Ирины Островской, Галины Иорданской, Алены Козловой.

Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал общество "Международный "Мемориал" по иску Генпрокуратуры.

Согласно решению суда, ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Поводом для обращения в суд были названы стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов о деятельности НКО-иноагентов.

Кроме общества "Международный "Мемориал" решением Мосгорсуда от 29 декабря 2021 по иску столичной прокуратуры был ликвидирован правозащитный центр "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом).

7 октября Тверской суд Москвы изъял в пользу государства офис научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) "Мемориал" - бывшей организации ликвидированного общества "Международный "Мемориал".