Что произошло за день: суббота, 20 мая

Контроль над Артемовском и бойкот грузинского перевозчика со стороны грузинского президента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пригожин сообщил о взятии российскими силами Артемовска. Позднее об этом заявил Денис Пушилин.

- Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways. Саломе Зурабишвили в очередной раз выразила отрицательное отношение к восстановлению прямого авиасообщения с РФ и заявила, что не будет летать этой авиакомпанией.

- Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании. Пилот успел катапультироваться, на земле никто не пострадал.

- СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере. Также японские власти запретят поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с российскими военными.

- Глава ЕК анонсировала включение в новый пакет санкций против РФ свыше 90 компаний. По словам Урсулы фон дер Ляйен, таким образом Евросоюз намерен покончить с обходом санкций и наказать тех, кто поставляет напрямую в Россию из ЕС товары, экспорт которых запрещен.