Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Истребитель-бомбардировщик F-18 испанских ВВС, направлявшийся на авиабазу в Сарагосе, разбился на территории военного городка, сообщает El Mundo.
Пилот успел катапультироваться, однако СМИ сообщают, что он мог получить травмы при приземлении. Он доставлен в больницу.
На земле никто не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали начавшееся возгорание.
Крушение произошло во время показательных полетов.
В свою очередь RTVE Noticias со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании сообщает, что у самолета возникли проблемы во время полета.