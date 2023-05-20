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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании
Обломки близ места крушения
Фото: Fabian Simon/Europa Press via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Истребитель-бомбардировщик F-18 испанских ВВС, направлявшийся на авиабазу в Сарагосе, разбился на территории военного городка, сообщает El Mundo.

Пилот успел катапультироваться, однако СМИ сообщают, что он мог получить травмы при приземлении. Он доставлен в больницу.

На земле никто не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали начавшееся возгорание.

Крушение произошло во время показательных полетов.

В свою очередь RTVE Noticias со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании сообщает, что у самолета возникли проблемы во время полета.
Сарагоса Испания
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