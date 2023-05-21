Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Планы запретить проезд фур из Польши по РФ, разговор Байдена и Зеленского об F-16 и главное футбольное дерби страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Байден заявил, что получил от Зеленского обещание не использовать F-16 против территории РФ. В ходе встречи обсуждались планы по тренировке украинских летчиков на этих самолетах. Американский президент подчеркнул, что F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в отдаленной перспективе. Байден выразил надежду на наступательные действия Украины, но признал, что гарантий успеха нет.

- СК РФ заочно предъявил обвинения судье и прокурору МУС. Их обвиняют по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, заведомо незаконном заключении под стражу.

- Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по территории России. По словам Вячеслава Володина, необходимо запретить Варшаве "наживаться на России сегодня" и вынудить их перегружать товары на российские грузовики.

- Скончался замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Ему стало плохо по пути из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в Минеральных Водах, но спасти его не удалось.

- "Спартак" обыграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ со счетом 2:1. Красно-белые поднялись на третье место в общем зачете, набрав 53 очка, армейцы сохраняют второе место с 54 очками.