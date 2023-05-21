Скончался замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко

Статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко Фото:Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Скончался статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, сообщили в Минобрнауки РФ.

В министерстве пояснили, что Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

Пётр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. Занимал пост замминистра науки и высшего образования РФ с 30 марта 2020 года. С 17 июня 2021 года был назначен статс-секретарем- замминистра науки и высшего образования РФ.