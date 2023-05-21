Совет Думы рассмотрит вопрос о запрете проезда фур из Польши по территории России

Фото: Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть запрет проезда польских фур по территории России. По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос в понедельник, 22 мая.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале

По его словам, "издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро". "По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей", - отметил спикер Госдумы.

Володин также считает, что "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы".

Он заявил, что "треть нынешних польских территорий - районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами - вошли в её состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране".