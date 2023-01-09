Лукашенко предложил увеличить финансирование программ Союзного государства

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым предложил актуализировать повестку дня Союзного государства, собрать в очном формате высшие органы руководства и увеличить финансирование союзных программ.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня Союзного государства и начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - сказал президент.

Сокращать затраты на союзные программы ни в коем случае нельзя, продолжил он.

"Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем, сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - отметил Лукашенко.