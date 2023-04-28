Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Закон также вводит уголовную ответственность за содействие МУСу

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за госизмену, диверсии, терроризм и вводит наказание за содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов.

Закон официально опубликован.

Госизмена, терроризм и диверсии

Закон вводит в качестве максимального наказания за государственную измену пожизненное лишение свободы. Оно дополнит другие возможные наказания, уже предусмотренные статьёй 275 УК РФ (лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей).

В статью 205 УК (о теракте) вносятся поправки: максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличивается до 20 лет лишения свободы с прежних 15. В статье 205.1 ("Содействие террористической деятельности") минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений увеличивается с пяти до семи лет. Минимальное наказание за пособничество увеличивается с 10 до 12 лет (максимальный срок по данной статье - до 20 лет).

По статье 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет). По статье 281 ("Диверсия") закон ужесточает наказание за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а равно на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны до 20 лет лишения свободы (сейчас 15 лет).

Повышается минимальный порог наказания за акт международного терроризма (статья 361 УК) - теперь за это будет грозить от 12 лет и вплоть до пожизненного (сейчас - от 10 лет).

Содействие решениям МУСа

Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов. Например, такой организацией может быть Международный уголовный суд (МУС).

УК дополняется новой статьей - 284 (3). В соответствии с этой статьей, содействие исполнению решений международных организаций, в которых России не участвует, или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти России в связи с осуществлением ими служебной деятельности, иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Законодательно запретить деятельность МУСа в России предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин после того, как этот суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Нападение на лиц под защитой

Кроме того, закон значительно ужесточает наказание по статье 360 УК ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления.

Это будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет (действует от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).