Белгородский губернатор сообщил о возвращении домой части вывезенных жителей Грайворона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вывезенных в целях безопасности жителей населенных пунктов Грайворонского городского округа начали возвращать в свои дома.

"Грайворон и Головчино - жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он сообщил о ситуации в оставленных жителями селах.

"Проехали с Геннадием Ивановичем Бондаревым (глава окружной администрации - ИФ) по трем селам: Гора-Подол, Глотово и Козинка. Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, всё хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить", - сообщил Гладков.

Он добавил, что власти организуют подвоз продуктов питания.

"Сегодня уже подвозили продукты питания. Завтра с утра под контролем главы округа привезут продукты. Началось восстановление электричества. Завтра после 15:00 электричество должно быть восстановлено, вместе с ним - сотовая связь и водоснабжение. Все специалисты сейчас на месте - работаем", - подчеркнул губернатор.

По его словам, ночью работы проводиться не будут.

"Завтра же начнем подомовой обход территории - домов и автомобилей разрушено много. Все постараемся быстро восстановить", - заверил глава региона.

Часть жителей округа остается в пунктах временного размещения в других муниципалитетах области.

"Грайворонцы и жители окрестных сел продолжают находиться в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах. Как только военные разрешат, мы сразу вернем жителей в собственные дома", - написал Гладков.

Накануне Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Сообщалось, что в результате действий диверсантов ранения получили 13 гражданских лиц. От сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения. Позднее Гладков сообщил о гибели жителя села Козинка от действий украинских военных. Также сообщалось, что жители Грайворонского округа были эвакуированы в пункты временного размещения в семи районах области.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".