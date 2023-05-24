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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Белгородский губернатор сообщил о повреждении газопровода в Грайворонском округе

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Село Безымено в Грайворонском городском округе Белгородской области осталось без газа из-за повреждения газопровода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

"В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено... Работают следственные органы - жду их доклада о причине данного возгорания", - написал он в своем телеграм-канале.

В понедельник Гладков сообщал о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что вторгшиеся в Белгородскую область "формирования были заблокированы и разгромлены".

Вячеслав Гладков Белгородская область
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