В РПЦ считают чрезмерной тревогу музейщиков по поводу передачи "Троицы" Рублева

Там напомнили о необходимости выполнять решения руководства, а не обсуждать их

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают преувеличенными опасения музейного сообщества в связи решением передать икону Андрея Рублева "Святая Троица" в храм Христа Спасителя и затем в Троице-Сергиеву Лавру.

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин по многочисленным просьбам верующих решил передать икону церкви. 23 мая стало известно, что 15 мая эксперты на заседании в Третьяковской галерее пришли к выводу, что 4 июня, в праздник Троицы, древнюю икону еще нельзя будет перенести в ХХС, как просил патриарх Кирилл, ее состояние слишком неустойчиво. По этому поводу был составлен специальный протокол.

"Я его подписал с одним словом - "ознакомлен". Потому что ряд выводов, которые там сделаны, я считаю избыточными, чрезмерными. Хотя обеспокоенность музейного сообщества я абсолютно, полностью разделяю", - заявил "Интерфаксу" глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, надо выполнять благословения патриарха и решения президента.

"Решения руководства не обсуждаются, они выполняются - всеми законопослушными гражданами. И задача профессионального сообщества - выполнить их достойно", - подчеркнул священник.

Он признал, что перенести икону из музея в храм без подготовки "крайне опасно", необходимо, в частности, создать для нее специальный киот, и когда он будет создан, то, как считает отец Леонид, "профессиональное сообщество даже не будет высказывать возражения против передачи ее на стационарное хранение в Троицком соборе".

"Никто из профессионалов не возразит. А если возразят, то это будут недобросовестные возражения", - отметил представитель церкви.

16 мая в Минкультуры сообщали, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, далее ее передадут на плановую реставрацию, а после - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, храниться она будет в специальной капсуле, предусматривающей поддержание температурно-влажностного режима. Икона будет передана церкви на долгосрочное ответственное хранение, а ее перемещения будут контролировать эксперты.

17 мая в Третьяковской галереи сказали, что икона находится в депозитарии отдела научной реставрации древнерусской живописи, и что музей ждет распорядительных документов от Минкультуры о ее передаче РПЦ.

23 мая стало известно, что 15 мая на заседании научно-реставрационного совета Третьяковки обсуждалось состояние иконы и был подписан протокол о том, что ее нельзя выносить из галереи 4 июня из-за нестабильного состояния. Таким образом, сроки передачи иконы РПЦ могут быть сдвинуты из-за ее реставрации и из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения. Протоиерей Леонид Калинин в тот день сказал, что с пониманием относится к к выводам специалистов и что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни. Он также отметил, что диалог церкви с экспертным сообществом идет в положительном ключе, и допустил, что 4 июня в ХХС будет выставлен какой-нибудь из чудотворных списков рублевской "Троицы".

24 мая директор Музея Рублева Андрей Миндлин сказал, что учреждение готово передать церкви список "Троицы", но пока не получило соответствующего распоряжения Минкультуры.

В Кремле 16 мая решение передать "Троицу" РПЦ объяснили "гуманитарными соображениями" и заверили, что оно было скоординировано со всеми, с кем необходимо.