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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Защита обжаловала продление ареста журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Продление ареста на три месяца обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича обжаловано, следует из данных Лефортовского суда Москвы.

Согласно картотеке суда, жалоба на решение суда от 23 мая была зарегистрирована накануне. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде будет назначена позднее.

Лефортовский суд в минувший вторник по ходатайству следствия продлил срок ареста Гершковича до 30 августа.

Защита считает, что журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Лефортовский суд The Wall Street Journal Эван Гершкович
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