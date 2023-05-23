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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Родители журналиста Эвана Гершковича приехали в Россию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Родители обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приехали в Россию, где расследуется дело в отношении их сына.

В РоссииАрест журналиста WSJ Гершковича продлен до 30 августаЧитать подробнее

"Родители обвиняемого присутствовали во вторник в суде", - сказали в пресс-службе Лефортовского суда, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Представитель суда пояснила, что родственники были допущены в здание суда, но в самом заседании не присутствовали, так как оно проходило в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

В свою очередь, защита журналиста воздержалась в разговоре с "Интерфаксом" от комментариев по ситуации.

Лефортовский суд Москвы во вторник по ходатайству следователя ФСБ продлил до 30 августа срок ареста Гершковича.

О задержании журналиста в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений" стало известно 29 марта. По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения. Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Эван Гершкович
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