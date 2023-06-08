В МИД заявили, что не получали новых запросов дипломатов США на посещение Гершковича

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новых запросов на посещение арестованного в Москве корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не поступало, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нет, нового запроса нет. Когда он поступит, будем рассматривать вновь. Пока ничего не изменилось в этой ситуации", - сказал он.

27 апреля российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Посол США Линн Трейси в тот же день заявила, что некоторым журналистам из пула Лаврова визы все же были выданы, кроме того, в пресс-центре для иностранных журналистов Госдепартамента США аккредитовано больше дюжины российских СМИ.

22 мая Рябков заявил, что возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации.

Эван Гершкович был задержан 29 марта на Урале, доставлен в Москву, и 30 марта Лефортовский суд арестовал его по делу о шпионаже. По данным ФСБ, он по заданию Вашингтона собирал информацию, составляющую гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия, и был задержан "при попытке получения секретных сведений". Он вины не признает.

Госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого гражданина США.