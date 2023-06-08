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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В МИД заявили, что не получали новых запросов дипломатов США на посещение Гершковича

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новых запросов на посещение арестованного в Москве корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не поступало, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нет, нового запроса нет. Когда он поступит, будем рассматривать вновь. Пока ничего не изменилось в этой ситуации", - сказал он.

27 апреля российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Посол США Линн Трейси в тот же день заявила, что некоторым журналистам из пула Лаврова визы все же были выданы, кроме того, в пресс-центре для иностранных журналистов Госдепартамента США аккредитовано больше дюжины российских СМИ.

22 мая Рябков заявил, что возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации.

Эван Гершкович был задержан 29 марта на Урале, доставлен в Москву, и 30 марта Лефортовский суд арестовал его по делу о шпионаже. По данным ФСБ, он по заданию Вашингтона собирал информацию, составляющую гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия, и был задержан "при попытке получения секретных сведений". Он вины не признает.

Госдепартамент присвоил ему статус неправомерно удерживаемого гражданина США.

The Wall Street Journal Сергей Рябков США МИД Эван Гершкович Линн Трейси Госдепартамент
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