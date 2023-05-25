Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что перемещение российского тактического ядерного оружия в республику уже началось. Его слова приводит его пресс-служба.

"Речь шла о том, что он (президент России Владимир Путин во время Евразийского экономического форума - ИФ) меня проинформировал, что подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", - заявил он.

На уточняющий вопрос, находится ли ТЯО уже в Белоруссии Лукашенко заявил, что уточнит это по возвращении в республику.

"Возможно. Я приеду - посмотрю", - ответил президент.

Днем 25 мая Лукашенко сказал, что на форуме в Москве уже поблагодарил Путина за решение разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Утром стало известно, что министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.