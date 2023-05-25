Лукашенко заявил о готовности Минска к вторжению извне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики к вторжению извне, комментируя высказывания бывшего замминистра национальной обороны, экс-командующего сухопутными войсками Польши генерал-лейтенанта Вальдемара Скшипчака о поддержке возможного вооруженного переворота в Белоруссии.

"К сожалению, они (представители Польши - ИФ) мои заявления не слышат. Они, наверное, знают, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, к революции - я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся... А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно", - сказал Лукашенко в четверг, отвечая на вопросы российских журналистов в Москве. Видео с его комментарием опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал, о котором речь, говорил. Там создаются хоругви, целые полки или батальоны. Они так это называют, а на самом деле... Мы знаем, где они находятся, поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят", - отметил белорусский президент.

Ранее Скшипчак в интервью польскому телеканалу Polsat заявил, что страна готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и к его поддержке военным путем.

"Готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что нам важно не проспать этот момент", - сказал польский экс-военачальник. Он уточнил, что речь идет о военной поддержке "тех вооруженных белорусов, которые входят в состав военного потенциала украинской армии" и которые, по его мнению, в случае успеха украинского контрнаступления выступят с оружием против белорусских властей.

"У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", - заявил Скшипчак.

Ранее власти Белоруссии неоднократно заявляли о подготовке западных стран и, в особенности, Польши к вторжению на территорию республики.