США осудили перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - США решительно осуждают перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию, однако пока не видят повода пересматривать готовность своих ядерных сил, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России", - заявил он.

Он повторил, что в США "не видят причин менять свой подход в том, что касается готовности ядерных сил".

Ранее 25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в республику уже началось. На уточняющий вопрос, находится ли ТЯО уже в Белоруссии, Лукашенко заявил, что уточнит это по возвращении в республику.

Утром стало известно, что министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.