КС посчитал потерпевшими несовершеннолетних, вовлекаемых в преступления

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ отметил необходимость признания потерпевшими несовершеннолетних, которых вовлекли в совершение преступления.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС в пятницу.

По жалобе двух человек проверялась конституционность части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ряда положений статей 42, 45, 145, 146 и 222 УПК РФ.

Одна из заявителей - москвичка Мария Золотарева - в феврале 2020 года стала фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков: она купила 44 свертка с запрещенными веществами и попыталась их сбыть через тайники-закладки. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Мужчину (имя не названо) обвинили в вовлечении девушки в совершение преступления. Ходатайство о признании Золотаревой потерпевшей удовлетворено не было, в деле она участвовала как свидетель. Мужчина в итоге по этому эпизоду был оправдан, так как суды сочли, что он не совершал в отношении девушки противоправных действий, связанных с применением насилия или угроз: она действовала под влиянием, но по собственной воле.

КС, рассмотрев жалобу, признал спорные положения статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов не противоречащими Основному закону. Вместе с тем, указал суд, Золотареву надлежит признать потерпевшей по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

"Несовершеннолетний, вовлекаемый в совершение преступления любым способом, становится жертвой преступного посягательства со стороны взрослого. Он оказывается под пагубным влиянием, способным сформировать представление о допустимости преступного поведения, а также негативного отношения к правам других лиц, к ценностям общества и государства. (...) По смыслу положений статьи 150 УК РФ и статьи 42 УПК РФ несовершеннолетнее лицо подлежит признанию в качестве потерпевшего по возбужденному уголовному делу о его вовлечении в совершение преступления независимо от способа такого вовлечения", - счел КС.

Суд отметил, что участие ребенка или подростка в производстве по такому делу в качестве свидетеля не может компенсировать отказ в признании его потерпевшим.

В постановлении также сказано, что пересмотр дела Золотаревой, в котором она не получила статуса потерпевшей, должен разрешаться в соответствии с УПК РФ, поскольку может быть связан с пересмотром оправдательного приговора в отношении мужчины.