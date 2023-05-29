Песков не стал комментировать предложение Гладкова о присоединении Харьковской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения Харьковской области, чтобы обезопасить регион от обстрелов со стороны ВСУ.

"Это уже относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО (специальной военной операции), поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гладков в эфире телеканала "Россия 24" предложил решить проблему обстрелов с украинской стороны территории региона можно путем присоединения к ней Харьковской области.

Также он сообщил, что с начала СВО всего на территорию региона заходило шесть диверсионных групп.

"До Грайворона в Белгородскую область заходили пять ДРГ", - сказал он.

22 мая Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области.