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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Песков не стал комментировать предложение Гладкова о присоединении Харьковской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения Харьковской области, чтобы обезопасить регион от обстрелов со стороны ВСУ.

"Это уже относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО (специальной военной операции), поэтому я не могу это никак комментировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гладков в эфире телеканала "Россия 24" предложил решить проблему обстрелов с украинской стороны территории региона можно путем присоединения к ней Харьковской области.

Также он сообщил, что с начала СВО всего на территорию региона заходило шесть диверсионных групп.

"До Грайворона в Белгородскую область заходили пять ДРГ", - сказал он.

22 мая Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа Белгородской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Белгородская область Харьковская область Грайворонский округ Вячеслав Гладков
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