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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Курский губернатор пообещал продолжить укрепление границы области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал первостепенной задачей для администрации региона обеспечение безопасности и пообещал продолжать возведение фортификационных сооружений на приграничной территории.

"Мы провели серьезную работу по анализу тех событий, которые произошли на территории Брянской и Белгородской областей по заходу диверсионных групп со стороны Украины. Все выводы сделаны. Мы будем продолжать укреплять государственную границу, будем продолжать укреплять наши фортификационные сооружения, которые уже построены на территории региона", - сказал он на оперативном совещании.

Губернатор напомнил, что с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование и будут продолжать эту работу до особого распоряжения.

"Оперативная обстановка в Курской области остается напряженной, без существенных изменений. Сегодня для нас задача номер один - это обеспечение безопасности", - добавил глава региона.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля 2022 года.

Роман Старовойт Брянская область Украина Белгородская область Курская область
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