Украинский дрон атаковал зернохранилище в белгородском селе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает об обстреле со стороны Украины села Муром в Шебекинском городском округе.

"Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", - написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он добавил, что в селе повреждена линия электропередачи.

"Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - отметил губернатор.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. Есть жертвы и разрушения. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 населённых пунктах введён режим ЧС.