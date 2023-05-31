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Летний отдых в России в 2023 году подорожает на 10-22% к прошлому лету

Наиболее заметен рост цен на Кубани

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Средний чек на организованный отдых в России вырос на 10-22% в 2023 году, наиболее заметен рост цен в Краснодарском крае, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По данным туроператоров, средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах 10-22% в годовом выражении. Так, средний чек туров в Краснодарский край в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым летом, на туры в Санкт-Петербург - на 7%, в Кавказские Минеральные воды - 15%", - отмечают в АТОР.

Рост среднего чека не означает такого же увеличения цен на проживание, подчеркнули туроператоры.

"Увеличение среднего чека складывается из собственно удорожания отелей и увеличения продолжительности отдыха в России по сравнению с прошлым годом, которое произошло везде, кроме Санкт-Петербурга. Например, в Кавминводах рост цен в среднем составил 12% год к году, а рост продолжительности отдыха 10%", - пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В этом году, по наблюдениям туроператоров, средняя продолжительность отдыха в России выросла на 0,5-1,3 суток. Наибольшее увеличение (из-за транспортных проблем) зафиксировано в Крыму - в среднем на это лето туры на полуостров бронируют на 10,6 суток, против 9,3 суток прошлым летом.

"Средняя продолжительность отдыха на морских курортах России - 9-10 ночей, в городах - 3-4 ночи. Средний чек на забронированные летние туры по России такой продолжительности (только проживание в отелях) в 2023 году находится в диапазоне 90-115 тысяч рублей на семью с 1 ребенком (29,5 - 35 тысяч рублей на человека)", -

Самый большой средний чек в этом году (при бронировании только отеля) - в Анапе и Кавминводах, далее идут Сочи и Геленджик, самый небольшой средний чек тура - в Крыму.

АТОР Краснодарский край Крым Сочи Петербург Минводы
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