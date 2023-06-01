Американская структура ФБК признана в РФ нежелательной организацией

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минюст России внес в перечень международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ экстремистским и запрещен), признанной ранее иностранным агентом.

Согласно данным обновленного реестра на сайте министерства, в него включен Anti-Corruption Foundation International, Inc. ("Фонд борьбы с коррупцией Инк.") (США).

Этот фонд был признан Минюстом иноагентом 23 декабря прошлого года.

Включенный в список Anti-Corruption Foundation Inc. был образован летом 2022 года.