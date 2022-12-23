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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Минюст включил в список иноагентов правозащитницу Светлану Ганнушкину

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России включило в список иноагентов правозащитницу Светлану Ганнушкину и общественный проект "Роскомсвобода" (создан в 2012 году).

Кроме этого, иноагентами признаны бывший журналист НТВ Глеб Пьяных, политолог Андрей Колесников, журналистка Анастасия Жвик, а также организации "Феминистское антивоенное сопротивление", "Спортивное ЛГБТ-сообщество" и иностранная структура Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским и запрещен в РФ) – Anti-Corruption Foundation Inc.

Реестр иноагентов обновился вечером в пятницу.

Включенный в список Anti-Corruption Foundation Inc. был образован летом 2022 года после того, как суд признал ФБК Алексея Навального экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Ганнушкина – член комитета партии "Яблоко", председатель комитета "Гражданское содействие" (признан в РФ иноагентом), член Совета правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иностранным агентом и ликвидирован), до июня 2012 года член президентского Совета по правам человека.

Колесников – бывший шеф-редактор "Новой газеты", политолог, PR-консультант, сотрудник центра Карнеги.

Пьяных – видеоблогер, бывший ведущий программы "Максимум" на телеканале НТВ (до 2012 года).

Минюст РФ Светлана Ганнушкина Глеб Пьяных Андрей Колесников Анастасия Жвик
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