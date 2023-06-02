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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В Шебекине восстановили водоснабжение с помощью электрогенераторов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил о восстановлении систем водоснабжения и водоотведения в Шебекине, которые были нарушены из-за обстрелов.

"Сотрудниками "Белгородвводоканал" путем запитки от дизельных генераторов восстановлено водоснабжение на станциях второго водоподъема и на скважинах. Кроме того, подготовили резервуар чистой воды, порядка 6 тысяч кубометров, и пустили воду в систему. В настоящее время водоснабжение и водоотведение Шебекинского городского округа восстановлено", - написал в Telegram Полежаев.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков, суммируя информацию об обстрелах за минувшие сутки, сообщил, что в Шебекине совсем нет электричества и водоснабжения.

Днем 2 июня глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что остающимся в Шебекине будут подвозить воду и лекарства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Константин Полежаев Владимир Жданов Шебекино
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