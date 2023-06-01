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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Власти заявили об отсутствии проблем с запасами топлива в Белгородской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладских опроверг информацию о дефиците топлива в регионе.

"Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке - и дизельное, и все виды бензинового - у нас нет. Существуют достаточные запасы. Это подтверждают основные снабжающие сетевые организации, снабжающие всю нашу область топливом", - сказал Гладских через пресс-службу.

Чиновник добавил, что в регионе работают все заправки, кроме тех, которые находятся в зоне риска.

В регионе проводится эвакуация из приграничных районов Шебекинского городского округа в пункты временного размещения. Шебекино в последние дни часто обстреливают.

Белгородская область Дмитрий Гладских Шебекинский городской округ
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