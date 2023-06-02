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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Покинувших дома жителей Шебекина освободили от квартплаты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Жителей Шебекинского городского округа в Белгородской области, которые покинули свои дома, освободили от платы за жилье, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков в пятницу.

"Со вчерашнего дня все, кто покинул свои квартиры, до момента возвращения не будут платить квартплату. (...) Этот вопрос мы берем на себя", - сказал он.

Территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Численность населения Шебекинского городского округа на 1 января 2023 года составляла 83,6 тысячи человек, в том числе города Шебекино - 38,9 тысячи человек.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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