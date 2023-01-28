РКН зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Порядка 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в прошлом году; по итогам внеплановых проверок в суд уже направлены более шести десятков административных дел, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

"В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных. В прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены", - говорится в сообщении надзорной службы в субботу.

В РКН сообщили, что по результатам проверок составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. Судами по части из них уже назначены штрафы на сумму около 1 млн руб., а также вынесены девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов продолжается, уточнили в службе.

В этом году Роскомнадзор начал еще более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, произошедших в IV квартале 2022 года.

В Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе РКН, в прошлом году обратились почти 1,7 тыс. человек, 52% их обращений касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека. Еще в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% - персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а десятая часть обратившихся защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.

В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных и другие документы, а также представляли их интересы в суде. Суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами центра.