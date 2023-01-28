Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РКН зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Порядка 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в прошлом году; по итогам внеплановых проверок в суд уже направлены более шести десятков административных дел, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

"В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных. В прошлом году было проведено 78 внеплановых проверок. В 87% случаев факты незаконного распространения личной информации были подтверждены", - говорится в сообщении надзорной службы в субботу.

В РКН сообщили, что по результатам проверок составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. Судами по части из них уже назначены штрафы на сумму около 1 млн руб., а также вынесены девять предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов продолжается, уточнили в службе.

В этом году Роскомнадзор начал еще более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, произошедших в IV квартале 2022 года.

В Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе РКН, в прошлом году обратились почти 1,7 тыс. человек, 52% их обращений касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека. Еще в 16% случаев люди пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, в 9% - персональные данные заявителей использовались в рекламных целях без их согласия, а десятая часть обратившихся защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.

В ряде случаев юристы центра подготовили досудебные претензии к операторам персональных данных и другие документы, а также представляли их интересы в суде. Суды удовлетворили 95% исков, подготовленных юристами центра.

Роскомнадзор РКН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 7,2 тыс. человек

В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование

В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование

Что случилось этой ночью: суббота, 28 января

Пожар площадью более 2 тыс. кв. метров охватил строительный рынок в Подмосковье

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Список иноагентов пополнил лидер панк-группы Little Big Илья Прусикин

Что произошло за день: пятница, 27 января

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года

Начальнику IT-управления ФТС вменили получение особо крупной взятки

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });