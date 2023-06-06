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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Более 8 тыс. жителей Шебекино размещены в пяти регионах РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о размещенных в российских регионах жителях Шебекинского округа, вынужденно уехавших из своих домов из-за обстрелов со стороны Украины.

"На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся более 8 тыс. человек в пяти муниципалитетах", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

При этом, по его словам, кто-то сейчас находится в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях.

Он сообщил, что в Белгородскую область уже привезли первые 20 тонн продуктов, детского питания, предметов первой необходимости и бытовой химии. Фуры для жителей региона направили Москва и Московская область, Владимирская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская области, а также Республика Татарстан. "В ближайшие два дня придет еще более 100 тонн. Поэтому продолжаем выстраивать работу всех центров гуманитарной помощи", - написал Гладков.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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