Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших при обстрелах с украинской стороны территории Шебекинского округа.

"В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте <...> В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - сообщил он.

Кроме того, в Новой Таволжанке пострадала женщина. Она доставлена в городскую больницу. В селе при обстреле повреждены два дома.

В Безлюдовке, по информации губернатора, также есть один пострадавший. Он госпитализирован.

Гладков отметил, что населенные пункты Шебекинского городского округа находятся под обстрелом ВСУ с самого утра субботы.