Прокуратура обжаловала приговор Ройзмана по делу о дискредитации армии

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура 5 июня подала апелляционное представление на приговор, вынесенный по уголовному делу о дискредитации российской армии бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом), говорится в материалах Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

19 мая Октябрьский суд оштрафовал политика на 260 тысяч рублей, признав его виновным по ч.1 ст.280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил).

Следствие считает, что в июле 2022 года Ройзман сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ".

После суда Ройзман говорил, что не планирует обжаловать приговор и считает его оправдательным.

Осенью 2022 года Минюст включил Ройзмана в реестр иностранных агентов.