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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

В Екатеринбурге начался суд над бывшим мэром Ройзманом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Политика обвиняют в дискредитации российских военных.

"Все риски понятны, статья до трех лет. (Настроение - ИФ) нормальное. Я же всё понимаю", - сказал Ройзман журналистам перед заседанием журналистам.

Он вновь заявил, что свою вину не признает.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа 2022 года. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). По версии следствия, в июле 2022 года он сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую, по данным экспертизы, признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ", сообщали в прокуратуре Москвы.

Он был оставлен на свободе под запрет определенных действий. В частности, ему запретили пользоваться средствами связи и интернетом за исключением некоторых случаев.

В ноябре 2022 года Минюст включил Ройзмана в реестр иностранных агентов.

Екатеринбург Евгений Ройзман Октябрьский суд СВО
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