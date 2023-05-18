Обвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Евгений Ройзман в Октябрьском районном суде Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Представитель стороны обвинения в ходе прений в суде Екатеринбурга в четверг попросил назначить штраф бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) по делу о дискредитации российской армии, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу суд признать подсудимого Ройзмана Евгения Вадимовича виновным (...) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. В соответствии с требованиями ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая срок задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 260 тысяч рублей", - сказал гособвинитель.

Сторона защиты в ходе заседания заявила, что считает вину Ройзмана недоказанной.

Ранее в четверг Ройзман в суде отказался давать показания.

Судья зачитал материалы предварительного следствия, и Ройзман также отказался от дачи показаний.

Во время заседания сторона защиты представила характеристики для экс-мэра от известных людей, в том числе певицы Аллы Пугачевой, вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина Наины Ельциной, режиссера Алексея Федорченко и других.

Ройзман в перерыве сообщил журналистам, что "очень тронут".

Бывший мэр Екатеринбурга был задержан 24 августа 2022 года. Впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в июле минувшего года он сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую, согласно экспертизе, признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ", сообщали в прокуратуре Москвы.

Свою вину по данному делу Ройзман не признает.

Осенью прошлого года Минюст РФ включил Ройзмана в реестр иностранных агентов.

В марте 2023 года Ройзмана снова задержали, а затем ему назначили арест по административному протоколу о демонстрации символики экстремистской организации за репост в соцсети "ВКонтакте".