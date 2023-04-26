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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Защита Ройзмана подала кассацию на решение по делу о демонстрации экстремистской символики

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) подала кассационную жалобу на решение суда, который назначил ему 14 суток ареста по делу о демонстрации символики экстремистской организации, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владислав Идамжапов.

Он уточнил, что жалоба подана в Седьмой кассационный суд.

16 марта 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Ройзмана виновным по ч.1 ст.20.3 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) и назначил ему две недели административного ареста. Свердловский областной суд 17 марта отклонил апелляцию на это решение.

Поводом для составления протокола, по слова защиты, стал репост в феврале 2022 года в сообществе под названием "Евгений Ройзман" в социальной сети "ВКонтакте" видео с аббревиатурой экстремистской организации. Сам Ройзман говорит, что никогда не пользовался этой соцсетью.

26 апреля Октябрьский суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело Ройзмана о дискредитации армии.

Хроника 24 августа 2022 года – 26 апреля 2023 годаЕвгений Ройзман задержан
Екатеринбург Евгений Ройзман Владислав Идамжапов
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