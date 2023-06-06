Вступил в силу приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга во вторник сообщил, что приговор по делу о дискредитации российской армии в отношении Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) вступил в законную силу.

19 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Ройзмана виновным по ч.1 ст.280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 260 тысяч рублей.

По данным следствия, в июле минувшего года Ройзман сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию на видеохостинге, информацию, содержащую признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ".

После суда экс-мэр заявил журналистам, что не планирует обжаловать данное решение.

5 июня прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, но суд вернул его ведомству для "пересоставления".

Осенью 2022 года Минюст РФ включил Ройзмана в реестр иностранных агентов.