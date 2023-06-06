Число госпитализированных после отравления алкоголем в Самарской области выросло до 14

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Четырнадцать человек госпитализированы в медицинские учреждения Самарской области с алкогольным отравлением, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения во вторник.

"11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние троих пациентов оцениваем как средней степени тяжести", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Накануне пресс-служба регионального правительства сообщала о госпитализации с признаками отравления семи человек.

Также сообщалось о смертельных случаях отравления, предварительно, после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" самарского производства в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что причина, по предварительным данным экспертов, - отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер Сидр".