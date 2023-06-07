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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Количество жителей Ульяновской области, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, превысило 60, сообщает региональный Минздрав в среду.

"По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

Состояние отравившихся в настоящее время оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести, уточняет Минздрав.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.

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В настоящее время известно об отравлениях жителей в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, а также в Удмуртии, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Возбуждены уголовные дела об оказании некачественных услуг. Полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота в регионах: проверяется транспорт, складские помещения и торговые объекты. В частности, на производстве в Самаре изъято 25 тыс. литров продукции.

По данным Роспотребнадзора, из оборота изъято 37,6 тыс. литров потенциально опасного напитка.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр".

Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца предприятия Анара Гусейнова к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.

Ульяновская область Мистер сидр
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