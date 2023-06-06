В Удмуртии умер один из двоих отравившихся сидром

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Ижевске умер госпитализированный накануне молодой человек с алкогольным отравлением, сообщила в Telegram вице-премьер республики Эльвира Пинчук. Ранее сообщалось, что в регионе два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления.

"К сожалению, юноша, отравившийся суррогатным "сидром", скончался сегодня. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом", - уточнила Пинчук.

Умершему было 20 лет, отравившейся женщине - 34 года. По факту их отравления возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Случаи отравления алкоголем с летальным исходом выявлены также в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях. По последним данным, в Самарской области умерли семь отравившихся, 13 находятся в больницах. В Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них скончались, в Нижегородской области умерли двое из шести пострадавших. В Пензе в больницу попали три девушки.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр". Его изымают из продажи.