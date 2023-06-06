В Чувашии выявлен случай отравления сидром

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Чувашии напитком "Мистер Сидр" отравился один человек, сообщило управление Роспотрнебнадзора по региону. Это житель Алатыря, его лечат.

По данным управления, незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование для выявления причин произошедшего. Сидр изымают из продажи.

Случаи отравления сидром вплоть до летального исхода отмечены также в Ульяновской, Самарской, Пензенской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер Сидр".

МВД Ульяновской области сообщило, что анализ 14 проб сидра выявил наличие в нем "примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей". Также сообщалось, что у некоторых пострадавших в крови нашли метанол.