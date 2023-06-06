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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Напитки смертельно опасного производителя сидра обнаружены в Севастополе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Продукция самарского ООО "Анди", выпустившего напиток "Мистер сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями, обнаружена и в Севастополе.

Как сообщает Росалкогольрегулирование, межрегиональное управление службы по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по Севастополю в складском помещении на территории города обнаружило продукцию этой компании. Ее объем - более 3 тонн.

"В настоящее время алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", - говорится в сообщении.

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Мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются. Оборот продукции ООО "Анди" ранее был заблокирован в системе ЕГАИС на всей территории РФ.

"Росалкогольрегулирование неоднократно указывало на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, случаи отравления, связанные с употреблением напитка "Мистер сидр", выявлены в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), которые будут вести следователи центрального аппарата СК. Задержан 32-летний индивидуальный предприниматель.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Анди" зарегистрировано в ноябре 2021 года, ее владельцем является Анар Гусейнов, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем.

Севастополь Мистер сидр Анди
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