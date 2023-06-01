Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Причиной блокировки в России платформы для социальной журналистики Medium стал отказ удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

"На основании Закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к иностранному ресурсу medium.com ограничен в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих недостоверную информацию о проведении специальной военной операции на территории Украины", - ответил РКН на запрос агентства.

О том, что доступ к Medium ограничен, стало известно ранее 1 июня.

Medium был запущен в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.