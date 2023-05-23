Нижегородский губернатор отказался называть сроки выписки Захара Прилепина

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина из больницы нет, врачи справляются, все под контролем, сообщил журналистам "на полях" российско-китайского бизнес-форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - сказал чиновник.

6 мая Прилепин был ранен при подрыве его автомобиля, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель был ранен. Его лечат в одной из из нижегородских больниц и ему сделали уже несколько операций.

По подозрению в совершении подрыва был задержан 30-летний Александра Пермякова, уроженец Донецкой области. кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему вменили статьи о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК) и его арестовали.