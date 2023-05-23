Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Нижегородский губернатор отказался называть сроки выписки Захара Прилепина

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина из больницы нет, врачи справляются, все под контролем, сообщил журналистам "на полях" российско-китайского бизнес-форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются", - сказал чиновник.

6 мая Прилепин был ранен при подрыве его автомобиля, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель был ранен. Его лечат в одной из из нижегородских больниц и ему сделали уже несколько операций.

По подозрению в совершении подрыва был задержан 30-летний Александра Пермякова, уроженец Донецкой области. кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему вменили статьи о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК) и его арестовали.

Хроника 06 – 23 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Глеб Никитин Нижегородская область Захар Прилепин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Авилон" закрыл сделку по приобретению российских активов Volkswagen

Военная операция на Украине

Белгородский губернатор сообщил о продолжении зачистки после атаки ДРГ

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина дал импульс построению многополярности

ВСУ обстреляли белгородский поселок Борисовка

Замглавы МИД РФ обвинил Запад в недостоверных отчетах о своем ядерном потенциале

Замглавы МИД РФ обвинил Запад в недостоверных отчетах о своем ядерном потенциале

Что произошло за день: понедельник, 22 мая

Правительство к июлю уточнит бенчмарки для нефтяных налогов

Население Грайворонского округа Белгородской области покидает территорию

Население Грайворонского округа Белгородской области покидает территорию

В Белгородской области объявлен режим КТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });