Прилепину провели еще одну операцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде врачи провели еще одну операцию пострадавшему при взрыве автомобиля писателю Захару Прилепину, сообщил в Telegram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством", - написал он.

Операцию проводили врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра вместе с нижегородскими медиками.

По словам губернатора, все идет "штатно" и писатель "уже в сознании".

6 мая машина Прилепина взорвалась во время движения, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель был ранен. Его положили в больницу в областном центре и несколько раз прооперировали.

Подозреваемый в подрыве был задержан в тот же день. На видео, который распространил СКР, 30-летний Александр Пермяков сообщил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.