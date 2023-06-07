Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Гражданка РФ Софья Сапега в Гродненском областном суде. 2022 год. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу, 7 июня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. Об этом Кожемяко сообщил в Telegram.

Он заявил, что Сапега на свободе и "получила уникальный шанс начать жизнь заново". По его словам, Лукашенко "с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении".

Указ о помиловании Сапеги президент Белоруссии подписал сразу после встречи с главой Приморья.

Ранее предполагалась, что она будет передана в Россию для дальнейшего отбывания наказания. В середине апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки о передаче ее для этого на родину.

Представление ФСИН России о передаче Сапеги на родину поступило в Пресненский суд в конце апреля. Пресненский суд передал представление в Промышленный районный суд Смоленска, поскольку последнее место регистрации Сапеги в России было в Смоленске. И уже Промышленный суд должен был определить, как она должна была бы отбывать срок в России.

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега и один из создателей белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич 23 мая 2021 года были в Минске сняты с рейса Ryanair. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден приземлиться в Минске.

В июне 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных. В помиловании ей было отказано.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловали.